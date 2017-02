El polémico policía que denuncia a Bressi no quiere aparecer “suicidado”

Marcelo Di Pasqua, ex superintendente de Seguridad de Mar del Plata, habló con Expediente de todo. La interna de la Bonaerense y el futuro de Bressi.

La designación en su momento de Pablo Bressi al frente de la Policía Bonaerense no solo generó ruido con Elisa Carrió y otros dirigentes, también puertas adentro de la convulsionada fuerza de seguridad provincial hubo repercusiones.

Una de ella, y sin dudas la más fuerte, fue la disputa que explotó con Marcelo Di Pasqua, ex superintendente de Seguridad de Mar del Plata. Él le realizó una denuncia a Bressi que, según le contó a este sitio, “el Fiscal Romero la desestimó en tiempo récord” y, por eso, en las últimas horas pidió la revisión de la desestimación y recusación de dicho Fiscal. “Soy un tipo que pelea contra todo el mundo”, se defendió.

Su denuncia contra Bressi, a quien conoce desde hace 10 años, era por un supuesto vínculo entre el jefe de la Bonaerense y una banda de narcos. “Yo lo puedo comprobar“, aseguró y, además agregó que “cuando Bressi se enteró me mandó a decir por gente que era un traidor y que me iba a agarrar a piñas”.

Haber denunciado a Bressi, según le contó a Expediente, le valió que lo pasaran a retiro tras 28 años en la fuerza. “Un juez dio marcha atrás con el pase a retiro y estoy en servicio activo, pero no me asignan. Estoy a disposición de personal a la espera de destino”, señaló. Di Pasqua está denunciado por enriquecimiento ilícito y por supuestos vínculos con el narcotráfico. Él se defendió diciendo que hasta octubre del año pasado su legado era “impecable” y que a fines del año pasado empezó a sufrir una “persecución” con denuncias y hasta “un allanamiento en la casa de mi hermano”.

“En los medios me están criminalizando por medio de denuncias; es una pelea desigual”, dijo Di Pasqua. Al mismo tiempo que agregó que “no tengo miedo por mí, sí por mi familia. Vivo como cualquier persona normal, no quiero aparecer suicidado pero voy a ir a fondo con esto“, desafió.

Por último, finalizó: “El mensaje institucional de esto es muy grave ya que nadie después se va a animar a denunciar. Quiero pensar que la gobernadora y el ministro están mal asesorados”. Más allá de la denuncia de Di Pasqua, según supo Expediente Político, Pablo Bressi tiene los días contados dentro de la Bonaerense.

