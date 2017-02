El “tetazo” divide a los artistas

El “tetazo” sigue dando que hablar. Ahora, Florencia Peña le saltó a la yugular a Antonio Birabent. Es que el cantante se pronunció en Twitter y, entonces, se encendió la polémica.

“Les falta escupir y rascarse los sobacos”. Fue entonces que la actriz salió a la cancha y disparó con munición gruesa.

“Lo respeto mucho como artista, pero no puede ser. No queremos ser machos, reclamamos y somos libres, eso no nos hace menos femeninas”, arrancó Peña en declaraciones en Radio de la Ciudad.

“Lo del #tetazo es una manera de protesta bastante fea, igual que si mañana hacen un #pijazo (aclaro para que no me salten al cuello chicas)”, escribió Birabent en otro tuit.

Pero Peña le saltó nomás. “Como en todo hay hombre maravillosos que bancan esto, lo que digo es que hay una realidad innegable, las mujeres ganamos menos que los hombres, somos violentadas por ser mujeres y estamos en una etapa en que los tipos adquieran una inseguridad personal ante el crecimiento de la mujer porque fueron criados con una educación machista”, dijo Peña. Teléfono, Birabent.

