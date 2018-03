El tribunal oral federal 9 se encargará del megajuicio contra Cristina Kirchner y otros ex funcionarios kirchneristas, si no hay sorpresas. Esto incluye la causa por el direccionamiento de la obra pública, Hotesur y Los Sauces. Estas dos últimas todavía no fueron elevada a juicio pero están en camino. Los mismos jueces tienen a su cargo el juicio por el memorándum con Irán y acaba de recibir la causa conocida como “la ruta del dinero K”. En resumen, las cinco causas de corrupción más importantes de los últimos años.

El problema es que los tres integrantes del TOF 9 -Silvia Mora, Alejandro Noceti y Alejandro Becerra- fueron elegidos a dedo por el Consejo de la Magistratura hace pocos meses. Los tres provienen de un tribunal oral criminal. El traspaso al fuero federal es legal porque está amparado en una ley que aprobó este mismo Gobierno. Pero siempre generó sospechas y recelos. De hecho, es la primera vez que se traspasa un tribunal completo.

Cuando las causas contra CFK cayeron todas en el mimos tribunal, las sospechosas se reflotaron. En el kirchnerismo ya están preparando recusaciones de todo tipo, aunque en Comodoro Py hay consenso sobre la honorabilidad de los tres jueces.

El combo de juicios de la corrupción iban a tener también a un fiscal que viene del fuero criminal ordinario, Carlos Gimenez Bauer, aunque renunció en los últimos días para jubilarse. Su renuncia se precipitó cuando vio la catarata de juicios y el trabajo que se le venía encima. “No quería postergar tanto tiempo la jubilación“, dice en la intimidad. Ahora la clave es su reemplazante. “Es importante que sea un buen fiscal para que tenga éxito el megajuicio”, dice una fuente de Comodoro Py que conoce las causas contra CFK.