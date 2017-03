En Fox tuvieron que intervenir por una pelea entre dos periodistas

Las autoridades se metieron en un cruce entre Martín Libermán y Sebastián Vignolo. Qué pasó.

El domingo por la noche se desató una pelea entre dos de los periodistas más importantes de la cadena Fox Sports. Se trata de Martín Liberman y Sebastián Vignolo, quienes calentaron las redes y la pantalla del canal deportivo. La relación nunca fue buena pero ahora quedó expuesta.

Todo comenzó el domingo por la noche cuando la cuenta de Twitter del programa que conduce Martín Liberman publicó un mensaje que decía “vuelve el programa más visto del canal”, en relación a su micro “Debate Final”.

Al rato, Sebastián Vignolo, conductor de 90 minutos de fútbol, recogió el guante y desde su cuenta personal mencionó al tuit y se preguntó: ¿Sí? Y al rato insistió: “Cuando el 4 quiere jugar de 10 es un quilombo”.

Cuando vieron esto, desde las autoridades del canal intervinieron y según pudo saber este sitio pidieron borrar el tuit, cosa que ocurrió a los pocos minutos. Sin embargo, la pelea no quedó ahí ya que en el último programa de su ciclo le dedicó una extensa editorial al tema y, sin nombrarlo, fustigó a Liberman.

“Programa que tiene 11 años en el aire, con diferentes panelistas, con diferentes conductores, pero tiene 11 años. En la cadena más prestigiosa de Latinoamérica, mi casa. Acá me siento feliz como en ningún lado. Estoy muy contento de hacer este programa que tiene 11 años. Tuve la suerte de conducir varios programas, estuve en fpt con Germán, me acuerdo que empecé Debate Final los domingos a la noche, pasa que después tuve que ir a transmitir… pero este programa y la radio son parte de mi vida y los voy a defender a muerte…11 años. A mi me enseñaron que hay que respetar a los mayores, que hay que saber respetarlos, que el mayor es el mayor“, dijo Vignolo.

Como si fuera poco, cuando vuelva el fútbol ambos periodistas van a enfrentarse en la pantalla chica los domingos por la noche, ya que el “Pollo” conducirá un programa en canal 13 al mismo horario que el de Liberman.

Cuando el 4 quiere jugar de 10 es un quilombo. — Sebastián Vignolo (@PolloVignolo) 5 de marzo de 2017

Comentarios

comments