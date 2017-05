En un avión a la OIT, los sindicalistas “amigos” buscarán lugares en las listas de candidatos

Momo Venegas avanza en el armado de un bloque de legisladores sindicales. Quieren volver a tener influencia en el Congreso desde las 62 Organizaciones.

El Momo y sus aliados juegan fuerte en la interna de Cambiemos. Un vuelo a Ginebra, de la delegación que presidirá el ministro de Trabajo Jorge Triaca, será motivo de intensas negociaciones para sumar voces sindicales en las listas de octubre, antes de que cierre el plazo del 24 de junio.

La 106 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, tendrá -de parte de la delegación argentina- una particularidad que marca un cambio de clima sindical.

Los representantes de la CGT Azopardo serán una expresión mínima a comparación de los invitados “amigos” que subirá el Momo al avión del gobierno por pedido de Triaca.

Hay una línea “dialoguista”, de sindicalistas jóvenes y sindicatos pequeños, que pretenden asumir un rol protagónico en la argentina que viene. Más teniendo en cuenta el desprestigio reinante en el sindicalismo tradicional.

En ese contexto, se barajan nombres para engrosar la lista de candidatos de Cambiemos. El Momo quiere ser cabeza de esa lista de esta bocanada de nuevo aire entre cuadros sindicales y sería candidato a legislador en la provincia de Buenos Aires. Su relación con Vidal es excelente.

Debajo del Momo se mencionan algunos sindicalistas que están en las preferencias. El mas cercano , el Jefe de Juventud del Partido Fe, Saúl Ubaldini (hijo), alguien que interactúa a diario en el gremio de los trabajadores del campo.

El sindicato de Comercio avanza en un plan de progresiva despedida de su Pope Armando Cavalieri, y en la linea se sucesión podría aparecer un hombre del Momo.

Hay además un grupo de nuevos sindicatos como el de Farmacia y Bioquímica, liderado por Marcelo Peretta, que suma expectativa de formar parte de la discusión en la política electoral sindical.

Oficialistas y no tanto saben que es casi imposible volver a la época de Perón, donde un bloque sindical fuerte imponía una agenda legislativa a favor del sector laboral. El objetivo es por ahora no dormir afuera. ¿Lo que Moyano no pudo, podrá el Momo?