Bárbaro: “El gobierno ha inventado un macrismo kirchnerista”

El histórico dirigente peronista criticó a Macri, le pegó duro a Cristina y Randazzo y a todos los justicialistas con pasado en el menemismo y el kirchnerismo.

Toda la trayectoria política de Julio Bárbaro fue dentro del peronismo. Desde aquella diputación nacional en 1973 hasta sus cargos como secretario de Cultura de Menem y presidente del Comfer con Kirchner. Particularmente, para él estos dos últimos ex presidentes fueron quienes destruyeron hoy al partido y dejaron las ideas sueltas.

A su manera y con su particular estilo, el dirigente peronista dialogó en exclusiva con ExpedientePolítico sobre cómo está el mapa hoy dentro del tradicional espacio, cuál es el papel del presidente Mauricio Macri frente la ‘grieta’ y su apoyo explícito a Sergio Massa.

¿Cómo ves al peronismo hoy?

El peronismo no vino. Hay restos dispersas de peronismo pero eso no es nada. No tiene entidad, nadie tiene las ideas. Las fuerzas tienen que ver con las ideas y hoy las ideas del peronismo están sueltas.

¿Crees que el peronismo dividido le hace le juego al gobierno?

Eso es una pavada porque uno existe o no. Y como hoy nadie expresa las ideas entonces no se puede hacerle el juego a algo o alguien. Es como encontrar radicalismo en Moreau, ¿qué tiene de radicalismo, un carnet? El peronismo como fuerza política fue destruida. Menem destruyó un pedazo y Kirchner el otro.

¿Crees que de acá al 2019 el peronismo se va a reorganizar? ¿Ves en dirgientes como Randazzo o Domínguez algún futuro?

No sé si necesita ser reorganizado. El tipo que fue menemista y kirchnerista solo puede representar a su familia. Si pasaste por Menem y Kirchner sin decir nada no sos un político, sos un funcionario de oscuros antecedentes.

¿Cómo ves a Cristina hoy? ¿La imaginás candidata?

No me interesa lo que haga Cristina. No me parece un tema importante. Menem, por ejemplo, terminó como candidato. Que ella lo sea no tiene nada que ver con el peronismo ni con la política, sino con su persona.

¿Por qué dijiste publicamente que te sentís representado por Massa?

Massa para mí es otra cosa. Lo dije porque me sedució su equipo. Lavagna, Pignanelli, Arroyo. Y ser un equipo es ser una conciencia.

¿Crees que la polarización lo perjudica a Massa?

Las ideas exceden a la polarización, no pasan por ahí. Un encuestador más un economista no da un destino.

¿Lo ves haciendo una buena elección con Stolbizer?

Las elecciones no nos van a devolver el destino que no tenemos. El que gane las elecciones de este año no necesariamente llegará bien parado al futuro; al futuro se entra por otra puerta.

¿Cómo ves el escenario de acá a 2019?

Veo la unidad nacional como posibilidad de tener politicas de estado y hasta ahora eso no está. De acá al 2019 tengo la esperanza de que Macri recupere la voluntad de hacer política.

¿El gobierno no va en ese rumbo?

No, el gobierno ha inventado un macrismo kirchnerista. Es una contractara de la mediocridad del kirchnerismo.