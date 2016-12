Exclusivo. Ritondo encara el 2017 con la eliminación de los policías Municipales

Cuenta con el apoyo de la gobernadora Vidal. Hay fuertes resistencias de intendentes inclusive del Pro.La polémica medida tiende a fortalecer a la Bonaerense.

Todo comenzó con un relevamiento/examen de las policías municipales. Con los resultados en la mano, que indican que cerca de un tercio de los más de 7 mil policías de esta fuerza de cercanía no cuentan con la debida instrucción profesional, Ritondo ya piensa en eliminarlas hacia el comienzo del nuevo año.

Al Ministro de Seguridad nunca le gustó la conformación de estas fuerzas que manejan los intendentes pero que se financian con las arcas de la provincia. La conformación de las mismas fue una idea del ex gobernador Daniel Scioli, ante una de las tantas olas de inseguridad, como para cambiar el clima con los vecinos.

En algunas intendencias no solo peronistas hay resistencias por la noticia que se acerca. Sostienen que si bien no son fuerzas de represión efectiva a la delincuencia sirven para para dar visibilidad y prevención de varios delitos.

Desde La Matanza se jactan de haber capacitado a su fuerza policial en la Universidad de ese partido y no ven porque deben caer en la bolsa de los fracasos.

Ritondo ya había manifestado suposición meses atrás: “muchos no saben tirar, no tienen vocación ni actitud. Creen que son empleados municipales. No sólo no pueden proteger a la población sino que son un peligro para ellos mismos“, reveló el ministro.

El funcionario se hace eco del mal humor de la Bonaerense, que no se banca la “interferencia” en su territorio. Algo similar a la tensión entre la Federal y la policía nueva de la ciudad.

Con el planteo sobre la mesa: falta de efectividad y gasto inútil para las arcas del estado, la amenaza de eliminar las fuerzas municipales pasará a la concreción muy pronto.

