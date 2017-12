Luis Novaresio y Eduardo Feinmann, frente a frente. Se dio anoche, en el ciclo de entrevista de Novaresio por América y en el que se produjo una charla muy amena entre colegas y amigos.

Feinmann, fiel a su estilo, no se guardó nada: criticó a Macri, aunque también apuntó algunos aciertos de su gestión. Y no tuvo piedad con Cristina.

Tras confesar que no le gusta decir a quien votó, Feinmann calificó con un “5” al actual gobierno. “Tuvo claros y oscuros. Arrancó mal con el decreto de la Corte Suprema y una inflación muy alta. Un golpe al bolsillo. Le sigue pegando al bolsillo de la gente de todos los sectores. Lo positivo es que terminó con problemas graves del endeudamiento con distintos sectores internacionales y me parece que puso a la Argentina en el mundo. Salimos del populismo”, explicó.

Feinmann resaltó que “este gobierno te atiende el teléfono y escucha todas las críticas”. Nadie me llamó para decirme ‘dijiste tal cosa’, algo que si ocurría en el gobierno anterior. El único hombre que veo soberbio es Marcos Peña. Con el resto se puede charlar“.

A lo largo de la entrevista, a Feinmann se le transformaba la cara cuando mencionaba a Cristina Fernández de Kirchner. “Es la jefa de la banda y una traidora de la patria. Ojalá vaya presa porque le hizo mucho daño a este país. El dinero que se chorearon… Faltan hospitales, escuelas. Deseo que los corruptos vayan presos. Siento desprecio por los corruptos y, por lo tanto, siento desprecio por Cristina, que hizo millones robando. Voy a tomar un champagne del pico el día que la vea con el chaleco”, aseguró.

También se refirió a Néstor Kirchner, a quien consideró un “animal político”. “Me lo presentó Alberto Fernández en un almuerzo en Recoleta. Néstor era, en ese momento, gobernador de Santa Cruz. Cuando entré al restaurant, Alberto me dijo: ‘Te presento al futuro presidente de la Argentina’, y yo por dentro me reía a carcajadas”.

Hubo un bloque, también, para hablar del caso Nisman. Allí, Feinmann afirmó que “lo mataron” y recordó: “Ella se puso muy nerviosa cuando el jueves anterior Nisman dijo en A Dos Voces que el lunes iba a realizar la denuncia. Conociendo a Cristina, dijo: ‘sáquenme a este muchacho’, y alguien se lo cargó”.

Tras contar que trabaja entre 18 y 20 horas por días, Feinmann elaboró una lista de periodistas que admira entre los que se encuentran Novaresio, Lanata, Longobardi, Nelson Castro y Hadad. Dijo que no tiene ni admiración ni respeto por Víctor Hugo Morales, y se explayó sobre Roberto Navarro. “Lo sufri cuando me lo pusieron como comisario político en el noticiero para contradecirme. Me gustaría que esté en el aire, si alguien lo quiere contratar”.

Respecto del submarino desparecido. “Esperaba otra actitud de Aguad y de Macri. ¿Por qué Macri no le habla directamente a los familiares de las víctimas? El ARA San Juan es el Once de este gobierno”, sentenció.

En el final, y tras aclarar que no le gusta hablar de su vida privada, Feinmann dijo que le gusta la mujer “inteligente, elegante, distinguida, sencilla, cálida y graciosa”. “Estoy en uno de mis mejores momentos. Muy feliz”, remató.