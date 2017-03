Flavio Azzaro: “No creo que construyan más escuelas porque ahorren en fútbol”

¿Cuál es tu opinión sobre los derechos de televisación en el fútbol?

Estoy a favor de que el fútbol sea del Estado. El gobierno debe buscar la vuelta para que el fútbol no le dé pérdidas

Está bien que ponga algo de dinero, aunque entiendo que no ponga todo. Pero el Estado debe financiar buena parte.

¿Por qué?

El fútbol en la Argentina es muy importante porque es inclusión. Por esa razón el Estado tiene que invertir. El fútbol gratuito es un derecho que ganamos y hay que defenderlo

¿Qué opinas de los que dicen que el dinero del fútbol debería utilizarse para la salud y la educación, por ejemplo?

No creo que que porque se ahorre en el fútbol se vayan a construir más hospitales y más escuelas. Además, siempre se invirtió en educación y salud, aunque la sensación es que fue dinero mal invertido.

Está claro que no estás de acuerdo con la decisión del gobierno de eliminar el fútbol

La realidad es que no creo en este gobierno, que no puede garantizar la estabilidad económica. Lo único que hizo fue que la gente tenga menos guita y tiende a hacernos sentir que somos nosotros los que tenemos que poner y poner. Y aclaro que no soy kirchnerista

¿A quién preferís: ESPN o Fox Turner?

Que gane cualquiera, me da lo mismo. Sí me gustaría que el que gane haga algo social, que invierta en cuestiones sociales. Sé que es difícil porque no están obligados porque ellos hacen su negocio. Y me gustaría que justifiquen de dónde sacan la plata. Que con toda la guita que se van a llevar dejen algo: que construyan canchas en las villas, que lo devuelvan de alguna manera.

¿Te gustó la gestión de Fútbol Para Todos?

Su idea inicial fue muy buena porque la gente lo disfrutó. Estaba bueno que no te cobren por ver los partidos. Aunque también creo que tuvo que haber potenciado más el producto.

¿Qué va a decir la gente cuando tenga que pagar para ver los partidos?

Los que estaban a favor de Fútbol Para Todos van a putear por la decisión; y los que no, espero que paguen contentos.

¿Qué dupla te gustaría ver en la televisión?

Fantino-Azzaro, y no me estoy postulando. Vos me preguntaste cuál me gustaría…

¿Te gustaría comentar los partidos?

Claro que sí, me gusta comentar. Lo hice en la radio con Racing y no creo que me cueste demasiado adaptarme a la televisión. Lo haría si alguna de las empresas que me contrataron (América y TYC Sports) me lo solicitara.

De los que están al aire: ¿cuál te gusta más?

Me encanta la dupla que hacen De Paoli-Senosiain y de los ex futbolistas me quedo con Lombardi. No cuento a Diego Díaz porque ya es más periodista que ex jugador.

