Franco Davín a favor de los docentes

Franco Davin, ex entrenador de Juan Manuel Del Potro, dio una extensa nota a “La Nación”, donde básicamente habló de tenis y su entrelazamiento con los males generales de la Argentina. Pero, también hubo un costado específicamente político.

Actual coach del italiano Fabio Fognini, Davin está radicado en Miami con su familia porque le gusta “el sistema americano, que las cosas funcionen”.

No faltó la pregunta acerca de cómo veía la gestión de Macri: “No me gusta la grieta que se creo. Hubo cosas buenas del gobierno anterior; creo que éste está tratando hacer las cosas bien y que el contexto es muy difícil. Me gusta gente como Emilio Monzó y Rogelio Frigerio”

Davin no se calla nada acerca de otras cosas que no le gustan. “No me parece bien – dice – que los maestros estén mal pagos. No estoy de acuerdo con que un deportista tenga arreglos económicos con los gobiernos. Sí que hagan acciones sociales o solidarias, pero esos contratos que se hacen como imagen me parece un error”.

