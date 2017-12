La decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de enfrentar el piquete que le hicieron unos guardavidas generó elogios de los dirigentes de Cambiemos, especialmente de Elisa Carrió. La sorpresa fue un tuit de la periodista y dirigente de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, que se sumó a la ola de felicitaciones, pero recibió críticas de los propios.

“La actitud de María Eugenia Vidal bajando y resolviendo es de mujer líder y fuerte. Muchos varoncitos hubieran llamado a la gendarmería para que reprima en su nombre. Queremos otro país y otra provincia, pero respeto que ejerza el liderazgo con convicción femenina”, fue el tuit de Cerruti el viernes a la tarde.

Tuvo más de 1000 respuestas de simpatizantes kirchneristas que la criticaron por ese elogio y salió a responder con un posteo en Facebook, en el que afirma: “Soy mi biografía. Mis batallas perdidas y ganadas, mis amores, mis libros, mis discursos, mis votos. Mis compañeras y compañeros. Soy lo que ven y conocen, no necesito contarles nada que no sepan ya porque, además, intervengo mucho en las redes y me muestro tal cual soy”.

Y así hasta un tuit no puede salir de la grieta.