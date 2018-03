El periodista Luis Ventura la pasó muy mal en la cancha de Central Ballester. ¿Qué pasó? En su papel de ayudante de campo de Victoriano Arenas, el ex Intrusos ingresó al campo de juego al término del partido para calmar los ánimos. Sin embargo, recibió una paliza de parte de los jugadores rivales en un partido de Primera D.

“Fui corriendo hacia la mitad de la cancha para separar a mis jugadores cuando recibí una trompada en la cabeza y un empujón. Me caí al piso y me pegaron”, relató Ventura en América. “Me duelen las costillas, pero no voy a hacer la denuncia. Esas cosas que pasan quedan dentro de la cancha. Aunque es verdad que si la patada me la dan en la cabeza ahora no podría estar hablando”, agregó.

Pese a que también fue agredido su hijo Nahuel, y a que el plantel de Victoriano Arenas estuvo acuartelado más de una hora en el vestuario, Ventura se mostró feliz por el resultado. “Seguimos primeros y le sacamos cinco puntos al segundo”, explicó.