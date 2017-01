Gustavo Vera: “Si publico lo que dice el Papa, Morales Sola debería renunciar”

Gustavo Vera otra vez contra todos. Dice que está prohibido en los principales medios de comunicación. Acusa a Duran Barba de haberle puesto el mote de “vocero” del Papa.

Morales Solá declaró que el Papa lo mandó a callar, ¿es así?

Si publicara las cartas que me manda el Papa, Morales Solá tendría que renunciar a La Nación.

¿Nunca lo hablaste con él?

No, pero sí lo hablé con Saguier en una reunión. Me dijo: ‘ustedes tienen que dedicarse a la trata de personas y al trabajo esclavos, son buenos en eso’. A buen entendedor, pocas palabras. Me quiso decir que me dejara de romper las pelotas con la Justicia, las pymes, la economía, los precios. Que la Alameda no hagan política.

Antes se te veía más seguido en la televisión, ¿qué pasó?

Es muy simple: estoy censurado en los canales. Lo sé por los periodistas amigos. En Intratables se habla de La Alameda, pero la Alameda no está. Es como una especie de Espíritu Santo, jaja. Lo mismo pasa en TN. Muchos periodistas amigos nos han dicho que puede salir cualquiera de La Alameda menos yo.

Nadie te lo informó oficialmente, me imagino.

Uno tiene periodistas amigos en todos los medios. Que nos bancaron y publicaron nuestras denuncias. La Alameda siempre proporciono información desinteresada y gratuita. Y estamos vivos, después de todas las denuncias que hicimos, por el apoyo de Bergoglio cuando estuvo en la Argentina.

¿Repercutió la difusión de las denuncias pese a tu ausencia?

Hicimos una jornada por el tema de los precios, de la canasta básica que tuvieron poca repercusión a escala televisión. Sí en los diarios, pero a los diarios llega un público más limitado en cuanto a números. Es claro que hay una orden de arriba para que aparezca lo menos posible en canales de televisión. Esa es una realidad.

Hago un cambio de frente. ¿Cómo es la relación del Papa Francisco con Macri?

No tiene una relación amistosa, como no la tuvo con Cristina. Mantiene una relación institucional y trata de cuidar de alguna manera la paz social. Para Francisco la paz social es el bien común y la justicia distributiva, que significa que se cumplan las necesidades básicas.

Entonces, observando el escenario del país, el Papa Francisco debe estar preocupado.

En este momento hay dos preocupaciones. Una es el tema de los precios, que está en debate pero no se soluciona. La segunda cuestión es el marco macro económico de protección a las Pymes. Muchos comercios entraron en terapia intensiva. Hasta el momento no se están viendo soluciones en el horizonte porque las inversiones no van a llegar por un escenario internacional adverso.

¿Es tu opinión o la de Francisco?

Las cartas que recibo manifiestan preocupaciones similares. Tengo 50 cartas que lo atestiguan y no voy a publicar. Dejemos ese debate estúpido de si soy vocero o no. Soy amigo.

¿Te molesta que te acusen de vocero del Papa?

Me molesta porque este mote me lo puso Durán Barba, ese muchacho de la SIDE que no le está haciendo nada bien al país.

