“Hay que meter presos a los políticos que dan planes sociales a extranjeros”

La frase le pertenece a uno de los diputados más polémicos de la Cámara Baja. Se trata de Alfredo Olmedo, quien habló de todo con Expediente Político.

Dueño de una personalidad controvertida, el líder de “Salta somos todos”, el actual diputado Alfredo Olmedo, explica por qué elogia a Trump y quiere ser presidente de las Argentina. En diálogo con ExpedientePolítico propuso profundizar los controles fronterizos e investigar judicialmente los planes sociales a extranjeros, que en su criterio superan los 10 mil casos. “A los políticos responsables, hay que meterlos presos”, planteó con crudeza.

En Misiones, acaban de comprobarse y suspenderse mil jubilaciones truchas a extranjeros, de nacionalidad paraguaya y brasileña ¿Eso le da más argumentos a su idea para levantar un muro en la zona fronteriza con Bolivia?

Las dos cosas. Hablo de un muro tecnológico, basado en radares, fuerzas armadas, drones, aviones, lanchas. Porqué de los que se trata es de controlar y ordenar las fronteras. Nunca prohibiría la entrada de inmigrantes por el solo hecho de ser inmigrantes. Trump propone un muro de material, no para no dejar pasar mexicanos.

¿Entonces?

Hay que controlar y ordenar las fronteras. El único lugar donde eso ocurre seriamente es en los aeropuertos. Allí, todo se hace ordenadamente por un solo lugar. En el resto de las fronteras terrestres, pasan por donde quieren. Lo que no queremos son delincuentes. Igual que en Misiones, yo le voy a pedir a la justicia que investigue quienes son los políticos que dieron la documentación y los planes sociales a personas que no viven en la Argentina y que tienen doble domicilio. Cobran en Posadas, pero no viven allí. Las usan de manera clientelar. A esos políticos hay que meterlos presos, porque de esa manera tratan de ganar elecciones en forma fraudulenta.

Eso pasa con algunas comunidades que se van asentando en el resto del país también ¿Usted podría cuantificar el número total?

Sí, pasa en todos lados. Dan planes y los mantienen por un año. Y eso lo pagamos nosotros, todos los argentinos. Hay que actuar con dureza. Ya mismo voy a pedir que intervenga la justicia e investigue. No le puedo dar un número exacto, pero seguro que superan las 10 mil personas.

La intelectual Beatriz Sarlo calificó a Néstor Kirchner como un político inteligente y acotó que no tenía la misma certeza respecto de Mauricio Macri ¿Coincide?

Néstor Kirchner fue muy inteligente. La política de Estado que se propuso fue un éxito….para él….Rompió la familia, desarmó la educación en las escuelas, promovió el alcohol y las drogas. Quebró la estructura de la cultura del trabajo y la identidad de las personas….Analice: la familia está desarmada, la juventud quebrada y arrodillada, sin oficios y sin cultura del trabajo….

…¿Y de Macri?

Macri tomó el país en esa situación. No le va a ser fácil reordenarlo. En algunas cosas estoy de acuerdo con él. En otras no. Fui el único que votó en contra de la ley de emergencia social después de 30 años de democracia.

Sarlo también dijo que Macri y Cristina se retroalimentan, que Macri necesita que se postule como si fuese la bruja Cachavacha ¿Está de acuerdo?

Mi propuesta es distinta. Hay que resolver los problemas de la gente y no la de los políticos. Tanto en el PRO como en el FpV, se pelean por política, no por solucionar los problemas de la gente. Olmedo se preocupa por los argentinos, su único líder es Dios y el pueblo soberano. La base de mi partido en la Doctrina Social de la Iglesia. No tengo referentes políticos, los detesto.

A propósito de lo que dice, ¿considera que el papa Francisco se entromete en la política doméstica?

Al Papa lo respeto como líder se la Iglesia. No es su deber meterse en política. La gente está harta de fotos, quiere soluciones. Yo tuve oportunidad de verlo y concuerdo con pensamientos de la Iglesia: estoy en contra del matrimonio igualitario y del aborto.

¿Y cómo percibe la reacción de la sociedad ante sus planteos, sus elogios a Trump y su pretensión de llegar a la Presidencia?

Hay percepciones de la gente común muy buenas. Los represento. No a todos. Alguno no pensará como yo. Y lo que elogio de Trump es que dijo la verdad. Dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Obtuvo votos con sus propuestas que ahora lleva a la acción. Yo quiero llegar proponiendo el servicio militar obligatorio, la castración de los violadores, restaurando la cultura del trabajo y aplicando la emergencia en la lucha contra el narcotráfico.

¿Qué crédito le otorga a Macri?

Macri, es Macri. Y Kirchner, fue Kirchner. Son 12 años de gestión contra uno. Hay que darle a Macri tiempo y oportunidades para cambiar el rumbo. Esto hay que reconstruirlo.

Comentarios

comments