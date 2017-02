Hebe puso al “Chino” Navarro y a Macri en una misma bolsa

Hebe de Bonafini no suele dejar títere con cabeza. Ahora se despachó con todo contra el gobierno pero también le bajó el dedo a un miembro del “Movimiento Evita” y a su esposa. ¿Qué dijo?

Hebe de Bonafini, siempre polémica, se despachó contra Mauricio Macri en su habitual ronda de los jueves, pero esta vez también cargó contra un ex amigo suyo, el Chino Navarro, quien lidera el Movimiento Evita.

El jueves, en la tradicional ronda alrededor de la Pirámide de Mayo, frente a la Rosada, primero se refirió a la supuesta condonación de deuda por el Correo que el presidente Mauricio Macri hizo a su propia familia: “Ahora, se aumentó, el mismo, con desparpajo, el patrimonio. Porqué, al perdonarle al padre (el empresario Franco Macri) todo lo que debía, es un poquito más que le va a tocar cuando el viejo se muera, o cuando lo liquiden, porque si vive muchos años no van a poder disfrutar de la guita”.

Y con respecto a las escuchas judiciales que salieron a la luz entre Cristina y algunos de sus colaboradores, como el ex secretario general de la Presidencia y ex jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli, tuvo palabras de agradecimiento a Macri y a los jueces: “Cada vez que sale algo contra Cristina – argumentó -, son miles de votos más para ella, porqué cada vez que la agreden, el pueblo la quiere por más valiente y honrada”.

Por otro lado, sorprendió con una crítica a un ex aliado K. Escatológica, miró hacia adentro del kirchnerismo, sin privarse de cuestionar a ex compañeros de ruta. Mencionó un episodio en el Hospital Gandulfo, donde “Chela”, una integrante de Madres, sufrió una descompensación, y en lugar de socorrerla “la pusieron en un pasillo 24 horas, en una camilla tapada con un trapo, no la atendieron como correspondía y tuvieron que sacarla y llevarla a otra clínica para que la operen”.

¿A quién echó la culpa? No solo a la falta de medicamentos provistos por el PAMI, sino a la responsable del Hospital Gandulfo, la esposa de Fernando “Chino” Navarro, uno de los jefes del “Movimiento Evita”, actualmente alejado de Cristina y de buen diálogo con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

“El Gandolfo pasó a ser la clínica del doctor Cureta, ese de la historieta que tiraba abajo las clínicas, se llenaba los bolsillos de plata y no le importaba cuánta gente moría para que él fuera rico”, disparó fiel a su estilo.

