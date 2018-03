El diputado de Cambiemos Fernando Iglesias intentó bajarle el tono a la polémica que se generó por sus críticas tuiteras contra el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, un referente del periodismo de investigación.

El fin de semana, Iglesias tomó un dato estadístico de Argentinos Juniors para burlarse del periodista. Como es un clásico del diputado, utilizó la red social Twitter. “Tres McAllister jugando en primera en el mismo equipo es nepotismo. Dónde está Alconafta Humón cuando se lo necesita?”, publicó el diputado contra el periodista de La Nación, quien publicó notas sobre los familiares de funcionarios públicos en distintos puestos del gobierno. La ironía de Iglesias se debe a que Mac Allister es secretario de Deportes de la Nación y sus hijos juegan en la primera división del club de La Paternal.

Consultado por el sitio NCN, Iglesias dijo que fue solo una “ironía” y destacó que no afecta la libertad de expresión. “Pensar que un diputado haga una critica sobre un periodista reconocido eso es coartar la libertad de expresión… vivimos en un país donde los cocineros de la TV Pública insultan al presidente, la libertad de expresión está garantizada“, sostuvo el ex periodista.

El diputado @FerIglesias fue electo secretario de la comisión de Educación, aprovechamos para preguntarle por sus dichos sobre @halconada pic.twitter.com/j1DfkJUxIH — NCN (@NCNArgentina) 13 de marzo de 2018

No es al primera vez que Iglesias se la agarra con Alconada. En noviembre del año pasado, cuando Alconada Mon publicó una de las notas sobre los movimientos de la off shore que administró el ministro de Finanzas, Luis Caputo, que saltó en los Panamá Papers, Iglesias también había salido con los tapones de punta. “’Administró’ y ‘compró’ se refieren al mismo momento histórico, Hugo? Porque si no es: ‘La sociedad que había administrado…. compró….Se llama pretérito pluscuamperfecto’”, intentó corregirlo Iglesias