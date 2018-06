Los operadores a al orden del día. Llamados a los indecisos. Ya no hay tiempo. Rumores que desde la Rosada, opinarías sobre la preferencia de que gane el si, en caso que a Monzó le tocara desempatar. El presidente abrió el histórico debate. A la luz de los acontecimientos, tomas de colegios mediante, el Ejecutivo teme que a las movilizaciones sindicales se le sume el problema del activismo del pañuelo verde.

Las heridas políticas inter bloques ya son inevitables. Fue un corte transversal e intergeneracional. El respeto primó en la sesión pero las secuelas quedaron muy hondas en las Comisiones que participaron en la previa. Muerte vs Vida o Mujeres vs Aborto vs clandestino han sido esquirlas que son difíciles que se las lleve el viento del Mundial.

A Martín Lousteau le costó sacrificar un aliado de su bloque. Afiliado recientemente al radicalismo su filosofía es filo socialista, amante de la libertad de los Países Bajos. Esa libertad de acción no la tuvo su bloque Eco radical, ya que se ejerció una fuerte vertebración. Igual fue el caso del Massismo. Quien tomó el mando de mujer empoderada fue Malena. Llamados enérgicos como para revertir algunos votos. De Mendiguren le hizo caso a ella y pidió perdón a sus curas amigos.

Soy católico, y tengo convicciones profundas sobre la vida y la ética. No estoy de acuerdo con el aborto. Nunca lo estuve ni lo estaré. Pero mis convicciones son mías, y mi responsabilidad como legislador nacional es legislar para toda la sociedad. — Vasco de Mendiguren (@dmvasco) June 13, 2018

Estuvieron los que justificaron su indefinición hasta último momento. La perturbación de la duda fueron saldadas por el Dios “redes sociales”. ¿Cómo entender al diputado de Cambiemos tucumano, Facundo Garretón, quien se sometió a una encuesta de sus seguidores internautas? Igualmente lasa calles de la provincia hablaron sobre los fuertes contrastes que tiene este debate en las grandes urbes y en el interior del país.