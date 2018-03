Ingrid Grudke se vio con el empresario, recientemente liberado, aunque no niegue. Periodistas de misiones lo acreditaron que el encuentro fue en la casa familiar , donde se crió la modelo en Oberá.

“No tengo nada que ver con la novela que están armando. No tengo propiedades en Oberá, y no estoy más con él. No tengo nada más que decir al respecto”, expresó la modelo, vía mensaje de WhatsApp, en Nosotros a la Mañana.

Otro tema que hizo ruido y que indagó el físcal Gerardo Pollicita fue saber con que avión privado salió el ex detenido por evasión fisco.La justicia ya le había embargado un avión pero parece que el empresario K se las arregla para tener otros recursos.