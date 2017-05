Ishii le revolvió el pasado a Randazzo

El histórico cacique peronista de José C. Paz arremetió contra el ex ministro de Transporte, luego de que este anunciar su candidatura con el Padre Pepe. “Randazzo hizo que perdiéramos la Provincia, cuando tenía que jugar no jugó”, dijo. Además pronosticó que “en un año más o menos Randazzo y Massa van a estar juntos en el peronismo”. La interna del PJ sigue bien caliente.