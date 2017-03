Ishii se fue a ver chinos

En José C Paz, José Pérez, el primer concejal electo en 2015, se acomoda en el sillón de la intendencia mientras el jefe comunal y ex “cazador” de traidores de Néstor Kirchner en 2009, Mario Ishii, sigue de licencia por un viaje fugaz a China. En el Municipio afirman que Ishii ya firmó convenios para que se instalen industrias chinas. Incluso afirman que llegará la primera empresa que construirá colectivos eléctricos para transporte público. Se trata de Dongfeng (DTFC), que según indican los funcionarios de Ishii se instalará en José C. Paz con una inversión de US$ 300 millones, y 2.500 puestos de trabajo.

Comentarios

comments