Jujuy a Telenoche

La jujeña Sofia Jiménez, la novia del Pelado López, debutará en Telenoche. Recién recibida de periodista , Sofía hará notas de historias de vida.

Dice que le respetarán su aire fresco y no se pondrá “seria¨. Por ahora no tiene planes de casamiento con el ex CQC.

“Dejo que las cosas fluyan y escucho esas señales que me da la vida, y me dejo llevar por lo que siento, es primordial escuchar al corazón”, dijo la ex modelo.

