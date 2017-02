La Coalición Civica se solidarizó con la periodista que escribió la biografía de Lorenzetti

El libro desapareció de muchas librerías. La legisladora Paula Oliveto dijo que es posible que el titular de la la Corte esté detrás de la maniobra.

“Lamentablemente, (Ricardo) Lorenzetti, es un hombre muy poderoso, y me consta que cuando sale alguna nota en un canal o medio, no duda en llamar porque le molesta la exposición pública ¿Por qué dudar entonces que presione a una editorial para que no salga un libro donde se lo investiga?”.

En diálogo con ExpedientePolitico, la titular de la Coalición Cívica y legisladora porteña, Paula Oliveto, manifestó su solidaridad con la periodista Natalia Aguiar, quien denunció que las principales librerías retiraron de la venta “El señor de la Corte”, una publicación de su autoría, que habría sido censurada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

“Hay algo raro y no dudo de la palabra de Natalia Aguiar. Teníamos un libro impreso, publicitado. Yo había sido invitada a la presentación y ahora no se consigue y la autora está diciendo que es un acto de censura”, expresó.

Consultada por este sitio, Oliveto dijo que estarían afectadas “libertades de expresión en plena democracia”. Y que a partir de ahora hará un “seguimiento” del tema, se reunirá con Aguiar y autoridades de la editorial, y el martes dará cuenta de todo a Elisa Carrió.

No quiso adelantar si habrá acciones legales, al argumentar que “esto es incipiente, me acabo de enterar”. Aclaró, además, que no había leído el libro, aunque reconoció que aportaron información sobre asuntos espinosos.

Ante una pregunta, precisó que la presentación que harán ella y Carrió contra Lorenzetti no está concluida, por lo que no está previsto aún un pedido de juicio político.

Concretamente sobre la actual composición de la Corte, Oliveto dijo que no le llamó la atención la permanencia de la jueza Elena Highton de Nolasco, a pesar de estar próxima a cumplir 75 años. Destacó que espera que con la incorporación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, “el máximo tribunal gane en equilibrio”.

En este punto, volvió a embestir contra Lorenzetti. Destacó su carácter “académico”, pero acotó que no tenía ninguna experiencia como juez. “Necesitamos una Corte que aplique el derecho y no un político vinculado al PJ, porque Lorenzetti venía del peronismo y eso lo chequee en Rafaela”, indicó.

Anoche, ExpedientePolitico hizo una recorrida por distintas librerías grandes por la zona de Palermo y pudo comprobar que por lo menos en una de ellas, los ejemplares de “El señor de la Corte”, no habían sido sacados de los escaparates ni de las mesas de novedades.

Comentarios

comments