Nicolás Repetto no midió las consecuencias durante una entrevista en el noticiero de Telefé. El conductor tuvo un desliz y sus comentarios no cayeron bien en Aixa Rizzo, una de las impulsoras de la Ley contra el acoso callejero.

“Sé que se enojan las mujeres. Pero es bueno saber si es posible o no estar a la una de la madrugada en el subte vestida de manera sexy”, tiró Repetto. La primera que le saltó a la yugular fue su compañera, Milva Castellini: “Es el derecho que tienen”.

Seguramente, Repetto recién ahí se dio cuenta de lo que había dicho. “No digo si tienen derecho o no. ¿A mi hija le recomendaría andar sexy en el subte a las 23? Ojo con esto, de no ponerse tan sensible por todo. ¿Es ser sensato si yo salgo a la noche caminar con un rólex de oro por Palermo con camiseta corta? ¿Tengo el derecho? Sí, tengo todo el derecho del mundo. Pero no es sensato porque seguro me voy a comer un golpe”, argumentó. Luego, intentó arreglarla. La pifió, ya era tarde.