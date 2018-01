De actualización constante, más ahora que está de gira oficial en Europa, la cuenta de Facebook de Mauricio Macri tiene un dato sorprendente. El periodista Juan Manuel Lucero, Coordinador de Google, resaltó que al bucear en la biografía de Macri aparece el relato de su secuestro en 1991.

En primera persona, Macri relata el violento episodio de la madrugada del 24 de agosto de 1991, cuando cerca de la 1.15 recibió una trompada en la cara e inició la privación ilegítima de la libertad por la que exigieron U$S 6 millones.

“Cuando fui a abrir la puerta de mi casa, uno de los tipos me agarró por atrás mientras otro me golpeó en la cara con el puño. Me empujaron hacia una camioneta blanca que estaba estacionada con el motor en marcha y alguien al volante. El que me tenía agarrado me dijo “callate y bajá la cabeza”. Al rato estaba metido en un ataúd en la parte de atrás de una Volkswagen..”, aparece en el perfil de Macri.

Debajo indica que para leer más se debe hacer click en la web http://www.mauriciomacri.com.ar/el-gran-desafio aunque la página está caída. En 2015, en la mesa de Mirtha, él había contado la historia con detalles.

El día que contó su historia en lo de Mirtha: