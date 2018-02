Adolfo Rodríguez Saá dejó la última semana el Interbloque Federal que conformaba junto a otros siete senadores. Se llevó a su coprovinciana Eugenia Catalfamo y formó “Unidad Justicialista”.

La decisión del puntano se dio porque lo apartaron de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, la cual tendrá un rol clave este año. Aunque para muchos tiene que ver más con un nuevo lugar desde donde implementará un acercamiento a Cristina Kirchner.

El problema de todo esto es que podría costarle muy caro, ya que al ahora formar un bloque de dos perdería peso en el Senado. Él hasta el 10 de diciembre formaba parte de ocho comisiones: Asuntos Constitucionales; Coparticipación Federal; Derechos y Garantías; Educación y Cultura; Justicia y Asuntos Penales; Población y Desarrollo Humano; Seguridad Interior; y Libertad de Expresión. Ahora le tocarían bastante menos por el tamaño de Unidad Justicialista.

Ávido de no perder peso y por ende poder, el Adolfo ya abrió canales de negociación y le pidió a titular del Senado, Gabriela Michetti, de seguir estando en ocho comisiones, pese a que ya no le corresponda. La vicepresidenta deberá definir si hace caso a su pedido o no, mientras un mar de especulaciones ya se desata.