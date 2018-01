La familia Maradona está, una vez más, en el centro de la escena. En esta ocasión, el motivo de la discusión es el futuro casamiento de Dalma y la negativa de Diego de acudir a la boda. Sin embargo, en medio de una ola de rumores, la hija del Diez estalló contra la prensa.

“Me da un poco de vergüenza que esto sea TEMA en un noticiero y MÁS CON LOS PROBLEMAS QUE HAY EN EL PAÍS!”, escribió Dalma en su cuenta de Twitter. No es la primera vez que opina en las redes sociales. Hace unos días hizo un reclamo público porque no se podía comunicar con su padres desde hace cuatro días y luego, cuando se filtró un audio personal, solicitó: “Si van a tener la delicadeza de publicar una charla privada con mi papá, PÁSENLA COMPLETA”.

Me da un poco de verguenza que esto sea TEMA en un noticiero y MAS CON LOS PROBLEMAS QUE HAY EN EL PAIS! Y si no saben para que viajo, mejor no digan nada! Gracias! pic.twitter.com/LkisTgiH8Q

— Dalma Maradona (@dalmaradona) 17 de enero de 2018