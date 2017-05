Lanata 56 produjo fuerte repercusión en los medios antes de su salida

Se trata del último libro de Lanata, que cuenta un secreto familiar del cual el periodista estrella se entera el año pasado antes de ser trasplantado. Seguidores y enemigos hablaron del tema.

Jorge Lanata dejó picando la curiosidad en su programa de radio. En las próximas horas saldrá en las librerías su último libro: Lanata 56. Como todo lo que toca el creador de Página 12 genera fuertes controversias.

Una cronista lo espero a la salida de la emisora y el conductor se mantuvo en una postura inquebrantable:”Si querés saber de que se trata compra el libro”.

Ya se sabe el gancho. A los 55 años de edad y antes de ser trasplantado se enteró por quien fue su última pareja, Sara que es adoptado y quien creyó toda su vida que era su mamá natural fue la madre de corazón.

Al parecer , y según cuenta el mismo protagonista: “Soy adoptado. Lo sé desde hace pocos meses. Tenía cincuenta y cinco años cuando me enteré. Toda mi vida pensé que mi vínculo -¿mi necesidad?- con el periodismo tenía que ver con una enfermedad de mi madre, víctima de un tumor cerebral que lesionó su centro del habla: ella no podía hablar. Mamá no podía responder, yo preguntaba…”, comienzo diciendo el periodista en el libro que saldrá a la venta el próximo lunes.

Un programa de debate chimentero, Confrontados por el 9, rompió el cerco informativo sobre el material y en exclusiva su conductor, Rodrigo Lussich, leyó integro el primer capítulo del libro en la pantalla. La temática despertó a panelistas que no simpatizan con Lanata y salieron a pegar.

El caso de Franco Torchia quien argumentó que “es puro marketing de quien se quedó sin temas políticos de que hablar”.

Por su lado, el Chavo Fuks salpicó su bronca personal:”no le creo nada, parece Fede Bal que siempre le pasa algo en su vida”.

En las redes la cuestión no pasó desapercibida…

“Jorge Lanata” ¿A quién puede importarle si es adoptado o no? Es el mejor periodista que tiene este país. Le debemos mucho al gordo pic.twitter.com/puulCTl5mX — Angus Dragon (@elbloqueado) 23 de mayo de 2017

jorge lanata se enteró q es adoptado. sus padres biológicos podrian ser entre franco macri o hector magnetto. no sale de ahí!#BuenMartes — Dr. K (@javimarki) 23 de mayo de 2017