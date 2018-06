“LANATA-CLARÍN. CRISIS DE NERVIOS”, dice el título de la última edición de la revista Noticias. Y agrega en la bajada: “Son un matrimonio por conveniencia. Los unió la guerra contra los K. Ahora tuvieron el primer choque serio”.

Según trascendió, la nota apuntaría a un cruce interno por la denuncia de PPT contra el vice jefe de Gabinete Mario Quintana, tema por el cual acaba de ser imputado por un fiscal federal.

Consultado por el programa de Pamela David, Lanata se despachó contra Noticias, con quien siempre mantuvo una relación tensa: “Es una pavada de Perfi y ahora se suma Noticias. Pusieron que Mirtha se quiere ir del canal y yo también. No entiendo cómo me pueden haber censurado la nota de Quintana si salió al aire. Es un delirio de Perfil, no tengo idea que les pasa”.

En el mismo programa, el director de Noticias, Edi Zunino, aclaró que no hubo censura pero insistió que el tema de Quintana generó roces dentro del Grupo Clarin.