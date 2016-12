Scioli arremete contra Legrand: “Las mesas de Mirtha son reuniones de gabinete ampliadas”

Así lo afirmó el ex candidato presidencial en el programa Intrusos. Scioli se mostró vengativo con la diva de los Almuerzos.

Daniel Scioli tuvo su revancha y jugó de local con Jorge Rial, el hombre de los chimentos. Se le hicieron todas las preguntas, pero siempre en un tono amigable. El ex gobernador se quejó de su ex amiga, Mirtha Legrand. Dijo que cada vez que lo invita a la tele no lo deja exponer sus ideas y lo cruzan otros invitados.

Cuando se le preguntó por su relación con la Diva señaló que “tuvieron un choque público, pero no guardo remordimiento”. Mientras hablaba con Intrusos llamó la atención que en la solapa inferior de la pantalla aparecían tuits de televidentes a favor de Scioli dándole fuerza. Ninguno en contra.

El panelista Damián Rojo, advirtiendo que los palos iban hacia la animadora de los Almuerzos, le dijo al entrevistado: “Daniel estás re caliente”.

“Los almuerzos son reuniones de gabinete ampliado”, remató Scioli marcando el notorio macrismo de Mirtha. El conductor y los panelistas le festejaron el título.

