Las redes explotaron por Rabolini

Tal como informamos, Karina Rabolini protagonizó un escándalo al despedir el año. En un bar de Belgrano, la ex de Scioli entonó la marcha peronista y cantos a favor de Cristina. Un grupo de gente la quiso callar y se produjo un caos donde volaron vasos y botellas vacías. La reacción de Rabolini produjo comentarios de la farándula. “La frustrada Evita del Siglo XXI es ahora tendencia Twitter por haber dicho cosas a favor de su ex jefa la señora CFK“, escribió Nacho Fernández Lobbe, jugador de Los Pumas. Por su parte, Justicia o Grieta aportó un poco de humor: “Jajaja Otra que cobra por peroncha”.

En tanto que #BrujitaVeronista pregunta; “En qué te has convertido Karino Rabolini?”, y Daniela García apeló a la ironía: “El caso Karina Rabolini sólo muestra la violencia como algo inherente en el peronismo y el kirchnerismo”. Y AgChristie publicó una imagen de Rabolini muy desalineada: “Así habrá quedado después del escándalo”.

También vía Twitter Beto Hanalfa jugó al fleje: “Karina terminó el año en pedo y a las piñas con los clientes de un bar de Belgrano. Nunca a la salida de una bailanta no?”. Atención, no todas fueron en contra. El usuario Roberto salió en defensa de la ex modelo: “Papelón es la explotadora de Awada; no Karina”.

Karina Rabollini, la frustrada Evita del siglo XXI es ahora tendencia twitter x haber dicho cosas a favor de su ex jefa la señora CFK — NachoFernándezLobbe (@LobbeNacho74) January 3, 2017

