Carlos Salvador Bilardo no tendrá más su tira diaria por La Red. Su reemplazo será el Toti Pasman. La imagen que venía dando el ex DT campeón del Mundo no era acorde a lo que pretenden las autoridades de la emisora. “El Doctor se puso grande”, es uno de los comentarios que se repiten en los pasillos.

Bilardo estuvo 22 años al aire. Ya le habían avisado que había intenciones de cambiarlo de horario que él no aceptó. Ahora, Pasman comienza el 15 de enero,