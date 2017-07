Los protagonistas intentaron restarle importancia en todos los programas, pero la pelea televisiva de último mes entre Flavio Azzaro y Ricardo Canaletti siguió en el corte, con insultos de todo tipo. ExpedientePolitico pudo saber que tuvieron que intervenir al menos dos productores para contener la furia del periodista de TN, que tiene un historial de peleas callejeras en la puerta de canal 13.

Todo comenzó por una discusión futbolera. Canaletti dijo que el crack brasileño Garrincha era un “débil mental”. Con eso solo se armó una pelea. “Si vos no me crees a mí, yo no hablo más. Es más, desde este momento no me dirijas más la palabra”, arrancó el invitado tras un breve cuestionamiento de Azzaro.

En ese ida y vuelta picante y muy tenso, Azzaro respondió: “No es que no te creo. Yo puedo pensar que estás diciendo algo que no es así. ¿Cuántas veces hablaste con Garrincha vos?”. La pregunta del periodista generó una sonrisa irónica de Canaletti, que subió la apuesta: “¿Vos querés pelear? Te lo digo en serio. De la manera que vos quieras”.

En medio del escándalo, el conductor Diego Díaz pidió un corte. En el video se ve a Canaletti levantándose de la silla y yendo a encarar a Azzaro. Los protagonistas dijeron que no pasó nada más pero la verdad es otra.

Apenas fueron al corte, Canaletti se acercó a Azzaro con ganas de pelear. Dos productores tuvieron que agarrarlo de atrás para pararlo. El periodista deportivo se levantó y se puso en posición para agarrarse a trompadas. En ese momento intervino un tercer empleado del canal que trataba de pararlo a Azzaro. La escena ya era callejera.

En ese momento de tensión, Azzaro soltó una cadenas de insultos contra su colega: “Nazi, hijo de puta“, se escuchó en el estudio. Nadie entendió los motivos para semejante insulto.

Al final, Canaletti se fue puteando y Azzaro recibió una orden del canal de bajarle el tono a la pelea. “Fue un discusión futbolera”, repitió el periodista deportivo en todos los programas.

Al día siguiente, el conductor del programa le bajó el tono a la pelea y contó una versión muy light. “Lo que pasó fuera del aire queda en la intimidad“, se sinceró Azzaro. Ocurre que todos los integrantes del programa recibieron la orden de tapar lo que había pasado, pudo saber este sitio.