María O’Donnel decidió enfrentar públicamente a Hernán Lombardi, luego que este dijera que en el programa “Ronda de Editores” en la TV Pública había 55 empleados trabajando.

Fue al aire, durante el programa Radio Con Vos, que la periodista lo llamó y le pidió explicaciones.

“En las redes me acusan de ser la responsable de un despilfarro”, arrancó O’Donnel.

“Comparto con Tenembaum la preocupación que expuso sobre el uso indiscrecional de algunos datos para alguna persecución. Si el cocinero hizo algún comentario le publican el salario, por ejemplo. Y en mi caso como de mi salario no hay mucho que decir en la TV Pública, lo que hacen es tirarme encima la cantidad de personas que trabajan en un programa que ustedes deciden y manejan”, agregó.

Lombardi argumentó que “lo que pasa en redes sociales vos sabés que es una locura y algo que no compartimos. Pero trabajan 55 personas. A nosotros nos parece que si un programa privado se puede hacer con 15 personas, no se puede hacer con lo público uno de 55 por los privilegios de algunos sindicatos”.

Siempre a la defensiva, pero con la bronca contenida, O’Donnel, replicó: “No tengo la menor idea de si ese número es mucho o poco, pero era un programa bastante grande de exteriores, con móviles y un gran despliegue. Si ustedes están queriendo discutir con los sindicatos, la señalización particular una por una es método bastante perverso. A mí ahora me hacen una chorra de fondos públicos por tener un programa de 55 personas. Termina siendo una caza de brujas”.

“No te sientas afectada, tenemos que cuidar los fondos públicos. No está bueno porque lo tenemos que financiar entre todos los ciudadanos. No lo sientas personal. Ha quedado demostrado que teníamos razón en cada cosa que decíamos. Ayudanos desde tu lugar a denunciar”, indicó Lombardi, que buscó durante la entrevista un tono conciliatorio. Sin embargo, no hubo paz.