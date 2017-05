Los Bartolomés en riña con Nancy

Nancy Pazos atormentó la tranquilidad de los Bartolomé, dueños de La Nación, con un Tuit hecho con saña. Todos los detalles.

Nequi Galotti, que comparte el programa de Ángel De Brito, la cruzó exigiéndole explicaciones sobre un mensaje que expuso en las redes sobre su esposo, Bartolomé Mitre, dueño histórico matutino.

"Hay fotos de Bartolomé con Videla en el '78. Y a mí me acusan de mala compañera" @NancyPazos sobre @NequiGalotti en #Confrontados 💣 pic.twitter.com/ibJNigUcAi — CONFRONTADOS (@confrontadosok) May 16, 2017

“Sos una periodista de café que no chequea la información”, disparó Nequi al aclarar que su esposo fue Director del diario desde 1982 , con la dictadura ya en retirada.

Nancy no se dio por vencida y dijo que eso no lo exculpaba del rol que tuvo el diario durante la dictadura. La ex periodista de Clarín dijo que la información se la había dado Esmeralda Mitre , la hija de Bartolomé.

“Vos lees Página 12 seguramente””, desafió Galotti. Tinelli toma nota…