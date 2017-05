Los limones barren con la grieta

El ex ministro de Agricultura de Scioli salió a criticar a EE.UU. por el nuevo intento de frenar el ingreso de cítricos argentinos a ese país.A menos de 10 días de que los limones argentinos puedan ingresar al mercado estadounidense, tras una veda de 16 años que destrabó el propio Mauricio Macri con Donald Trump, productores cítricos norteamericanos presentaron un pedido a la Justicia para que bloquee la autorización.

Antes que cualquier funcionario de Cambiemos, el que usó las redes sociales para criticar a los EE.UU. fue el ex ministro de Agricultura de Daniel Scioli en la Provincia, Alejandro Topo Rodríguez. “OTRA VEZ el lobby del citrus californiano. Los mismos que bloquearon ingreso de #Limones argentinos durante años”, tuiteó Rodríguez y su catarata siguió con cuatro tuits más: “”Con rigurosos estudios científicos, Argentina demostró que sus #Limones no hospedan CVC (bacteria Clorosis Variegada de los Citrus)”.

Como el intento de frenar el ingreso de limones, previsto para el viernes 26 de mayo, pertenece al US Citrus Science Council (Uscsc), el ex sciolista cargó contra ellos como si fuese un macrista: “Los señores del US Citrus Science Council, lobbistas californianos, vuelven a burlarse de las reglas del comercio internacional con mentiras“.

tuits

La comunidad internacional reconoce conclusiones científicas que demuestran la inocuidad y excelente calidad de los #Limones argentinos. — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) 19 de mayo de 2017