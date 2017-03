“Los que votaron a Macri, lo volverán a hacer en octubre”

Según el periodista y filósofo Ignacio Zuleta, las manifestaciones y el conflicto social no cambiarán el escenario electoral. A su parecer, en los grandes centros urbanos, seguirá primando el antikirchnerismo.

El autor de Macri Confidencial (Planeta) dijo que los radicales de “Cambiemos” manejan las principales cajas del Estado, y que “Lilita” Carrió, es “una gran estrella” en la capital federal, pero puede dividir en la provincia de Buenos Aires. Agregó que en el principal distrito la gran incógnita es lo que hará Cristina Fernández de Kirchner. “Todos juegan al quedo en la provincia”, afirmó.

Zuleta puso el foco en el gremialismo ortodoxo y en la presión de las bases y sostuvo que los que votaron a Macri lo volverán a hacer en octubre, más después de escuchar a dirigentes como Baradel y D´Elía.

“Todo es fantasía y pirotecnia pre electoral”, expresó sobre las movilizaciones de los maestros y de la CGT.

En una entrevista con ExpedientePolitico, un expansivo y gratificante buceador de primicias como Zuleta, contó cuál fue el motivo por el que el entonces secretario de la CGT, Hugo Moyano, rompiera con Cristina Fernández de Kirchner.

“Fue porqué creía que nunca le iban a devolver a los gremios lo que se les debía en concepto de obras sociales, algo que hoy está haciendo Macri en “cuentagotas” como forma de presión y alivianar la embestida en su contra de los sectores más empobrecidos”.

¿Está en un brete el gobierno de Macri después de las impresionantes manifestaciones de la CGT y los maestros?

Es pirotecnia preelectoral. Una de las patas más importantes del peronismo es el sindicalismo, que no va a desperdiciar la posibilidad de agitar el conflicto social, que existió, existe y seguirá existiendo. Hay un escenario complicadísimo y se debe poner la lupa en las próximas elecciones.

¿Supone, entonces, en que esta serie de piquetes, paros y marchas no afectará el voto?

Es que este gobierno ya perdió en octubre y luego ganó en el balotaje. Y la burguesía seguirá apoyando el cambio que se dio en el último año y medio. Los no peronistas, votarán como siempre en las grandes ciudades. La situación no cambió sustancialmente: hay recesión, baja actividad económica. Y este gobierno hace el esfuerzo que no hizo el kirchnerismo en su último tramo porque había perdido la confianza de una gran mayoría desde el 2013. La burguesía rechazó el gobierno de Cristina. Es una tendencia que se fue verificando también en el 2015. Y el gobierno de Macri sigue teniendo las herramientas para mostrarse como el dueño del futuro. Macri salió del cepo más o menos bien, luego de un contexto muy dividido, porqué “Cambiemos” perdió en la primera vuelta y ganó el balotaje por tres puntos. Ese cuadro se mantiene. Para mí, lo que está pasando esd pura fantasía, pirotecnia, que no incidirá a la hora de ir a las urnas y resolver sobre el mediano y largo plazo.

¿No cree necesario que haya modificaciones en el gabinete?

Algunos en el gobierno, los más audaces, dicen que hay que inventar algo parecido al Plan Austral para triunfar en las próximas legislativas, para revertir esta suerte de conmoción. No es mi impresión. Los números marcan una suerte de empate. “Cambiemos” tiene una sensación de pequeñez. Seguirá siendo minoría en el Congreso, con un poco más en el Senado. Tiene la fortuna que el peronismo está sin conducción o con conducciones venenosas. (Sergio) Massa, fracasó en su intento de avanzar hacia el PJ y ahora hay una serie de gobernadores que están tratando de reconstruir al peronismo: (Juan Manuel) Urtubey, (Gustavo) Bordet y (Sergio) Uñac.

¿Conducciones venenosas? ¿Lo dice por Cristina?

Massa no cumplió. Y con respecto a Cristina habría que prestar atención a algunas declaraciones del gobernador pampeano (Rubén) Marín. Dijo algo así como que está sobre un pedestal importante, pero que debe hacerse a un costado, hacer un renunciamiento, para que el peronismo se pueda unificar. Le pide que se aparte en este turno, que brinde un servicio, porque no es lógico que junte al peronismo para volver a perder.

El jefe de gabinete, Marcos Peña, acaba de afirmar que el gobierno va para adelante, por la misma senda, por más piquetes, marchas o paros que …

…está diciendo lo que tiene que decir. Trabajan para un público. Cada vez que hablan (Rodolfo) Baradel y (Luis) D´Elía, producen horror y los votantes de Macri ratifican su voto. No hay otro producto para la publicidad de “Cambiemos”. Los opositores, necesitan consolidar a los opositores. Peña, conservar a los propios y tender lazos con gobernadores e intendentes hasta que llegue la disputa de 2019.

¿A qué se debe la repentina exasperación del sindicalismo ortodoxo?

Hay estudios. Están presionados por las bases, que les van ganando elecciones entre los docentes y en el transporte. Hay una crisis económica y social que dura más de 20 años. Todo es malaria. Muchos de ellos se comportan como empresarios, por donde viven, los autos que usan y los clubes que frecuentan. Y algo más ocurrió, que quizá lo hizo trascender el kirchnerismo y por lo que usted me dice (Luis) Barrionuevo, confirmó. El gobierno había arreglado con los sindicalistas que no anunciaran un paro. Hasta a mí me lo dijeron, que no pusieran fecha del paro. Y lo aceptaron, porque están cobrando el resarcimiento de los fondos por obras sociales. Es la famosa cifra de 30 mil millones de pesos, que no pagaron (Eduardo) Duhalde ni Cristina. En la campaña Macri y (Daniel) Scioli, prometieron devolverlo. Macri cumplió, con una quita de 8 mil millones para refaccionar hospitales. Néstor Kirchner, usó el tema como zanahoria y Hugo Moyano rompe en 2011 diciendo que esa plata no la van a devolver nunca. Bueno, Macri cumplió y pidió, regulando con goteo la entrega de ese dinero, que no jodieran con las paritarias ni con las huelgas.

Eso se cumplió el año pasado, ¿qué pasó este?

Lo que le dije, la presión de las bases y dejar trascender que no debían fijar fecha para un paro general, provocó indignación entre los manifestantes. Los kirchneristas pedían paro, los docentes también. Uno de los secretarios generales de la CGT (Carlos) Acuña, lo había anticipado. Hubo intereses encontrados y ahora los sindicalistas están obligados a mejorar su perfil. No digo que la CGT regula los conflictos, pero sí que está en una situación de compromiso y se vio rebalsada. Ahora, podrían aparecer, como ya pasó en otras ocasiones, un ala más moderada o conciliadora y otra más combativa. Siempre ha sido así.

Por lo que dice, ¿la clase media sigue apoyando a Macri?

No hay condiciones para dudar de ello. El voto de octubre repetiría lo que pasó en 2015. El peronismo no tiene un buen candidato. Bajará, seguramente, aunque conservará sus activos y la agenda de reclamos, con un peronista moderado, como Massa, y otro rabioso como (Axel) Kicillof. Eso pasa en todo el país, donde hay gobernadores peronistas en 15 provincias, pero no tienen el poder central. Y el liderazgo de Macri no está discutido, por eso echó a (Carlos) Melconián, del Banco Nación.

Y es una elección de distritos…

…en la que Macri no duda en ganar capital; empatar o ganar en Santa Fe porqué allí no triunfará el peronismo; en Córdoba, aunque venza (José Manuel) De la Sota, es un triunfo anti K. Espera un buen resultado en Mendoza. Puede ganar, La Rioja y Jujuy. Hará buena elección en Entre Ríos, en general en todos los conglomerados urbanos.

¿Y en Buenos Aires?

Ahí no se sabe quién va a correr. Todos juegan al quedo. El resultado a favor de María Eugenia Vidal en 2015 no fue apabullante. Un formato dependerá de lo que haga Cristina. Todo el peronismo iría con ella y habría que ver que hace el gobierno. Todos los partidos siempre buscaron candidatos fuertes de otros distritos, salvo Duhalde. Habrá que ver muchas cosas: ¿(Florencio) Randazzo no se comportó como un falluto cuando no quiso ser aspirante a gobernador y dinamitó las posibilidades del peronismo? ¿Scioli se presentaría en tándem con Cristina? Jorge Macri es parte del aparato del PRO ¿Lilita Carrió, que es una estrella en la capital federal, no dividiría en provincia? Hay un escenario medio empatado.

¿Algunos dirigentes de Cambiemos promueven cambios en el gabinete y el ascenso de más radicales y de Ernesto Sanz?

Según mi información no es necesario hacer cambios en el gabinete. Sanz se queda como está, en su casa, salvo que haya en marcha una operación que desconozco. Eso también es parte del imaginario periodístico. El radicalismo tiene un manejo descomunal de las cajas, en áreas de cultura, defensa, comunicaciones, hacienda, cancillería. Como son muchos, siempre hay disconformes. Y Macri siente respeto y veneración por hombres como Mario Negri y Ángel Rozas. Macri adora a Negri…..le dice “Marito”.

