Lousteau se lanzó en Costa Salguero con un locro a la medida

Tras las idas y vueltas, el ex embajador confirmó que competirá por fuera de Cambiemos. El precio del locro y la perlita de C5N.

Martín Lousteau se lanzó este 25 de mayo con una particular postal. Con críticas a Cambiemos por no dejarlo participar en las PASO, el ex embajador juntó a la UCR Capital y al Socialismo en Costa Salguero, donde fue la figura estelar.

El ex ministro de Economía dijo que jugará por fuera de Cambiemos porque “así lo han decidido otros”. En la jornada patriótica, la postal pareció más a un evento del Pro que a uno de esta nueva construcción apoyada por la UCR Capital y el Socialismo.

Como menú principal en Costa Salguero hubo locro, que costaba $300 el plato. Entre los presentes, además de los nombres que desde hace tiempo acompañan a Lousteau, como es el caso de Roy Cortina, la diputada Carla Carrizo y Juan Nosiglia, estuvo tal vez el radical más crítico de Mauricio Macri desde el comienzo: Ricardo Alfonsín.

En las redes sociales rápidamente tomaron nota del evento de Lousteau y muchos especularon con la cobertura de C5N, canal que hasta hace poco tiempo no le daba aire al ministro y esta vez tomó en vivo su lanzamiento desde el mismo lugar.

Tenemos que valorar a nuestros próceres y construir una alternativa superadora. #EvolucionEnLaCiudad pic.twitter.com/fQK19e28OV — Martín Lousteau (@GugaLusto) 25 de mayo de 2017

Empieza el almuerzo con amigos y compañeros por el 25 de mayo. #EvolucionEnLaCiudad pic.twitter.com/JjWTiAVVeE — Martín Lousteau (@GugaLusto) 25 de mayo de 2017