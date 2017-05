Macri mostró vídeos en china

No fueron sobre inversiones sino personales y de fútbol. “Lo impresioné con mi gol de tiro libre y me dijo que me parecía a Messi”, dijo el presidente sobre el comentario de Xi Jinping al ver en el celular de Macri un gol de los partidos disputados en Olivos.

A la comitiva por el mundo asiático se sumó Daniel Angelici ambos fuero a ver a Carlitos Tévez para seguir con la temática del balón pie.