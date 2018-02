“Obviamente estoy en contra de la despenalización del aborto. Creo que puede haber, como siempre en el Código Penal, circunstancias atenuantes, disminuciones de pena en determinados casos. Esa es la discusión seria que se puede tener. Es demasiado violento sostener que se puede eliminar vidas humanas porque algunos quieran”, remarcó el senador Federico Pinedo.

Y fue más allá: “El Gobierno tiene minoría en las dos Cámaras. Este es un debate transversal, hay gente de Cambiemos que está a favor de la despenalización, y creo que bastante más gente de Cambiemos está en contra. Y seguramente vamos a tener aliados en otros partidos, por ejemplo Cristina Kirchner, que creo que en este tema piensa lo mismo que yo”, señaló Pinedo en radio Mitre.



“Me parece que por una frase: ‘se habilitó’ están haciendo una construcción que no es la realidad, ni institucional ni real. Nosotros no podemos evitar una discusión”, agregó. Y concluyó: “Macri se ha manifestado como gobernante vetando una norma que dictó la Legislatura de la Ciudad, que era una norma pro liberalización. Cuando estaban haciendo un protocolo para ver qué tratamiento se le daba a casos de aborto generados cuando hay riesgo de vida de la mujer, que eso está despenalizado en la Argentina. Macri no tiene una postura abortista. El se ha manifestado en otras ocasiones públicamente”.