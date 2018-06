Trascendió que hubo una conversación telefónica entre el Presidente Macri y Jorge Messi, papá del astro mundial.

La charla no duró mas de 5 minutos y tuvo como eje central la suspensión del partido de Argentina ante Israel en Jerusalen.

Jorge Messi le comunicó que Leo Messi no quería quedar expuesto y le pidió como favor que interceda ante el primer ministro Israelí para que el encuentro no se juegue. El pedido fue concedido y no se jugó.

Recordemos que el partido amistoso fue suspendido por pedido explícito de Jorge Messi.

Según pudo saber Expediente Político, Jorge Messi, le pidió al Presidente Macri que suspenda lo que parecía imposible de posponer.

No es la primera vez que Jorge Messi y Macri tiene contacto.

La relación entre Leonel y Macri es muy buena y viene desde cuando Macri era Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires.

Las relaciones políticas son una de las materias donde mejor se mueve el papá de Messi.

Por eso fue el emisario para destrabar una situación compleja que estuvo al borde de un escandalo diplomático.

Cuando el gobierno midió el malestar del gobierno Israelí se quiso despegar y le hizo decir al canciller Faurié,que la Argentina estuvo prescindente de la decisión de suspenderlo.