“Macri no hubiera sido presidente sin el radicalismo”, dice Walter Ceballos

A horas de la cumbre con el presidente unos de los armadores de la agenda del radicalismo calienta motores.

Puntano, actual secretario de Logística y Planificación del Ministerio de Defensa, señaló que la UCR le hará conocer “en reserva” sus puntos de vista al Presidente, y no consideró atinado responder si se hablará de una eventual renuncia de Gómez Centurión.

Sin embargo no se guardó la discrepancia con expresiones del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, al sostener que durante la dictadura militar “hubo un plan sistemático de desaparición de personas”.

Ratificó la voluntad del centenario partido de consolidar “Cambiemos”, a la que definió como “una coalición”, para 2017 y 2019. Reveló que una de las metas en realizar también internas en Misiones, Tierra del Fuego y la Capital Federal.

En este último distrito, no descartó la competencia del actual embajador en Washington, Martín Lousteau y del ex ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay con los seguidores del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

¿Cómo describe a la alianza “Cambiemos” tras un año de gestión?

Demostró tener eficacia y eficiencia electoral y para conducir los destinos del país. Como coalición política, logró acuerdos parlamentarios detrás de las decisiones del presidente Mauricio Macri, quien en agosto de 2015 le ganó la interna a Ernesto Sanz. Marchamos hacia una economía más estable, abierta a la integración extranjera y con el mundo. No se han logrado algunos objetivos por el desequilibrio macroeconómico que nos dejaron, las deudas y la inflación. Pero ya nos estamos encauzando.

¿El radicalismo influye para que Macri revierta algunas decisiones, como por ejemplo la de declarar inamovible la fecha del 24 de marzo?

El radicalismo no dirige el Ejecutivo, porque ya le dije Macri le ganó a Sanz, pero Macri no hubiese sido Presidente si la UCR no hubiese formado parte de la coalición. El radicalismo conduce ambos bloques parlamentarios nacionales y efectivamente en algunos temas, hubo decisiones que debieron ser rectificadas. Nosotros le decimos las cosas a Macri en reserva, no por los diarios. Y ya ve, con el 24 de marzo y también con el 2 de abril, nosotros sostuvimos que no se debían modificar.

Hoy, en la previa a la comida del radicalismo con Macri, hay un tema insoslayable: la reivindicación que hizo el titular de Aduana Juan José Gómez Centurión, de lo hecho por la última dictadura mlitar.

Macri nos invitó a conversar, como socios, de los lineamientos generales para 2017, no para hablar de Gómez Centurión. El gobierno ya se pronunció a través del secretario de Derechos Humanos. Yo coincido con esa posición y con lo de Ricardo Gil Lavedra (“el secuestro, la tortura y el asesinato no son cuestiones metodológicas”, dijo el juez que condenó a las Juntas). No comparto para nada lo que expuso Gómez Centurión. Para mí, hubo un plan sistemático de desaparición de personas, de endeudamiento del país, de apropiación indebida de bienes privados y estatales…poner en duda eso a 33 años de restaurada la democracia…

¿Es decir, que no llevarán un pedido expreso de renuncia?

Nosotros damos nuestros puntos de vista en reserva, pero tenemos bien en claro que las decisiones del Ejecutivo son unipersonales. Después que nos reunamos en una cumbre a fines de febrero en Villa Giardino, también le elevaremos a Macri opiniones que no queremos que trasciendan a la prensa, y otras que haremos públicas como partido político.

¿Se unificará Cambiemos en los 24 distritos?

Hubo tres lugares donde no se pudo conformar, Misiones, Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires. El radicalismo aspira a que Cambiemos sea una sola coalición en todo el país sin excepciones.

¿Entonces fogonean la competencia, por ejemplo entre Alfonso Prat-Gay, Martín Lousteau y los seguidores de Horacio Rodríguez Larreta, en la capital federal?

Es nuestro propósito. Prat-Gay viene de participar de espacios comunes con el radicalismo desde el 2013 y es cierto que el Presidente decidió desplazarlo, pero eso no lo inhabita ni a él ni a Lousteau, para que puedan participar de una interna porteña.

¿Qué esperan de la reunión de esta noche con Macri?

Escuchar y atender cómo ve él la situación. Expresarle la nuestra. Sacar conclusiones y establecer una agenda de trabajo.

¿No harán sentir molestias por algunas expresiones del PRO para captar peronistas?

Mire, para conseguir votos parlamentarios, siendo minoría en ambas cámaras, tenemos que hacer negociaciones institucionales. Eso pasa en todos lados. Se reúnen autoridades de bloques, gobernadores, intendentes, todos ellos elegidos por el voto popular. Ese es un plano. Otro, es el de las propuestas partidarias de la alianza que se discuten en los partidos. Cada Ejecutivo tiene poder para integrar su gabinete como le parezca. Lo que decida en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, es de su exclusiva incumbencia, con la que podemos estar de acuerdo o no. Pero somos respetuosos. Los Ejecutivos son unipersonales, como sucede en Jujuy con Gerardo Morales y Corrientes con Ricardo Colombi. Lo que pretendemos es afianzar a Cambiemos para el 2017 y 2019, dentro de principios democráticos y compromiso de cada uno con su pertenencia partidaria.

Comentarios

comments