¿Macri saca jugadores?

Se jugaban 43 minutos del segundo tiempo, River le ganaba a Boca por 2 a 1 cuando Peruzzi se perdió el empate. El defensor, de frente al arco y sin marca, remató al medio del arco, justo donde estaba el arquero Batalla. El final de la historia ya es conocida. El equipo de Gallardo lo liquidó de contra y festejó en la Bombonera.

Macri, que observó el clásico desde China, se lamentó por la situación desperdiciada y le apuntó a Peruzzi. “Hay que pedirle que la meta. Todavía no me recuperé del gol que nos perdimos”, dijo el presidente en diálogo con Ari Paluch en El Exprimidor. ¿Habrá sido un mensaje para el Mellizo sobre uno de los jugadores más cuestionados de Boca?

A Barros Schelotto, parece, no le importó la opinión del hombre que lo llevó a Boca en 1997 ya que en la práctica de esta mañana mantuvo a Peruzzi entre los once. Mientras tanto, Macri lamentó que no podrá seguir el próximo partido contra Newell’s. “Estoy en pleno vuelo”, dijo. Habrá que pedirle ayuda al piloto.