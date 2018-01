Nuevamente Boca está envuelto en un escándalo que excede lo deportivo. En las últimas horas la bomba se activó en el mundo Xeneixe. La denuncia contra dos integrantes del plantel de Boca llegó hasta la Rosada y Macri bajó una línea de tomar medidas ejemplificadoras para los acusados.

Muchos se preguntarán si no hay temas más importantes para el Presidente de la Nación. La respuesta es sencilla. El presidente no está ajeno a ningún tema que tenga que ver con el día a día de su entorno. Boca no deja de ser su primer bastión y cuna política para el actual mandatario, por ende, no deja detalle librado al azar.

Luego de la orden de Macri, este mediodía fueron bajados del vuelo chárter los jugadores acusados, Edwin Cardona y Wilmar Barrios. Según pudo saber ExpedientePolítico el pedido es que sean desafectados mientras la justicia determine qué fue lo que ocurrió. Esto podría alargar mucho los plazos.

La denuncia por “amenazas, lesiones y privación ilegítima de la libertad” tramita en el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 6. Los jugadores colombianos ya fueron citados a declarar por la fiscalía, aunque por ahora no se presentaron.

Boca viajó a Mar del Plata, Angelici está junto al plantel y los jugadores acusados en Buenos Aires. ¿Cómo terminará la cuestión?, por ahora nadie lo sabe.