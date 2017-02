¿Macri un mano santa?

Alejandro Rozitchner asegura que el presidente Macri “no opera como un líder político clásico, sino como un especie de sanador de una sociedad lastimada”.

Asesor y con despacho en la Casa Rosada, Rozitchner insistió que “hoy en día izquierda y derecha no son categorías orientadoras, no sirven para explicar nada”. Y acotó que en la Argentina muchos de burlan del discurso de Macri, pero lo cierto es que con ellos “ha logrado algo inédito: derrotar al peronismo incluso en su feudo, la provincia de Buenos Aires, y ser el primer presidente no peronista ni radical de la historia moderna del país”.

Mucho del éxito de Macri se lo atribuye al psicoanálisis. “Tal vez no haya programa ni tratados escrito. Sino algo más saludable, una posición existencial. Ni Mauricio ni el equipo – señaló – tienen un estilo muy pretencioso, narcisista, sino que es un equipo humano de mucha sencillez”.

“…involucrarse en un proceso de año de trabajar sobre sí mismo y de intentar conocerse e intentar darle vuelta a las cosas, me parece que es un buen signo”.

Rozitchner no dudo en afirmar que piensa “el objetivo de la Presidencia como una mutación psicológica de Argentina. Hay que curar un país que históricamente está muy acostumbrado al autoritarismo, a la corrupción, al ventajismo”.

“Ahora – concluyó – estamos en una Argentina nueva. El argentino tradicionalmente se victimiza. Necesita e idolatra a los enemigos. Nosotros no. También tenemos que superar la valoración de la tristeza como la posición verdadera, que tiene que ver con el tango. Vas a ver, al final siempre te cagan. Esa es la filosofía de una vieja Argentina”.

.

Comentarios

comments