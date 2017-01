Maradona contó porqué…

Diego Maradona reveló el motivo por el que no fue al casamiento de Carlos Tevez en Punta del Este. “El presidente Mauricio Macri estaba invitado a la fiesta. Yo no me junto nunca con mis enemigos. El país está de rodillas y todo es por su culpa”, dijo el Diez en una entrevista con el diario deportivo Olé.

De llamarlo cartonero Báez hasta enarbolar las banderas de Cristina, todo eso lo fue separando del ex presidente de Boca.

