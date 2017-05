Margarita se pone el traje de defensora de Massa

Tras presentar el nuevo espacio, la diputada salió con todo a defender a su socio, incluso por su pasado K. El audio.

Lejos en el tiempo quedaron aquellas críticas que Margarita Stolbizer le hacía a Sergio Massa por “dormir con los corruptos”. Hoy la realidad es bien distinta y, luego de presentaron el nuevo espacio Frente Renovador + GEN, la diputada salió rápidamente a instalarse como la defensora del tigrense.

En declaraciones radiales a Radio Con Vos, la titular del GEN no negó su frase sobre Massa y los corruptos pero dejó en claro su nueva versión: “Formó parte del gobierno, no mentí. Lo cierto es que desde que se fue hasta ahora fue quien más hizo porque no vuelvan. Gracias a Massa no tenemos una Cristina eterna“, aseguró.

Además agregó: “Lo importante a esta altura no es que haya estado en el gobierno, lo importante es que se fue y nadie le puede tirar una carpeta por la cabeza. Si estuviera con alguna denuncia de corrupción, yo no estaría con él“, dijo y de paso le pegó a algunos que hoy están en Cambiemos: “Carrió lo critica pero nunca le pudo hacer una denuncia. No se quedó con ningún vuelto; Massa perteneció como Cobos, Lousteau y Ocaña”.

La diputada, por otro lado, volvió a criticar al gobierno de Mauricio Macri por la “falta de sensibilidad social” y destacó al equipo de Sergio Massa. “El Frente Renovador tiene una agenda social y económica muy parecida a la nuestra; tiene un gran equipo”, finalizó. La campaña ya está en marcha y Margarita se instala como la defensora de su socio.

El audio: