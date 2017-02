Máximo Kirchner transpiró peronismo pero no apoyaron a su mamá

El hijo de la ex presidenta fue a la Cumbre del PJ. Hay expectativa política por lo que pueda pasar el 7 de Marzo.

En la quinta de San Vicente, a metros del lugar en el que descansan los restos del General Juan Domingo Perón, el ex intendente de La Matanza y líder del PJ bonaerense logró reflotar el encuentro que el sábado pasado se había suspendido en Santa Teresita.

Pero la presencia de Máximo Kirchner se robó los comentarios y hasta el protagonismo ya que se sentó entre Espinoza y Martín Insaurralde, al que le habían asignado un lugar destacado para mostrar unidad.

Antes de la cita hubo arduas negociaciones con los otros grupos de intendentes por el tema a tratar.

Espinoza se comprometió a no dar lugar al pedido de los camporistas de publicar un documento de apoyo a Cristina Kirchner que el 7 de marzo está citada a declarar en Tribunales. Ese había sido el motivo real de la suspensión del encuentro anterior, aunque usaron de excusa el clima.

Ahora, con una térmica que superó los 35 y todos visiblemente empapados, eligieron el lema: “Unidos Por El Trabajo”.

En medio de las críticas a las políticas económicas de Macri, tanto por la permeabilidad a los despidos del sector privado y en apoyo a la marcha de la CGT del 7 de marzo, también hubo lugar para las charlas electorales.

El partido “va a ir unido en un gran frente electoral, al que convocamos a todos los argentinos que fueron afectados por las políticas del macrismo”, adelantó Fernando Espinoza.

Volvieron a intentar mostrarse unidos y si bien los más cristinistas declaran que hay necesidad de un líder para ser verticales, crece el proyecto de una interna, alimentada por la figura del Grupo Esmeralda y Florencio Randazzo, que no fue al encuentro porque está en Roma.

Pero los flashes se centraron en la camisa cuadrillé transpirada de Máximo Kirchner. “Me invitaron y no podía decir que no. Es la primera vez que me invitan”, remarcó el líder de La Cámpora, que tiene fuertes diferencias con los Esmeralda.

Por otro lado, también abrieron la convocatoria a socialistas, radicales desencantados y peronistas que están fuera del PJ. Pero con las diferencias internas sin resolver, es difícil que nuevos dirigentes se sumen en el corto plazo.

Comentarios

comments