Melconian se fue del Gobierno porque se peleó con un funcionario clave

Será reemplazado por Javier González Fraga en el Banco Nación. Los motivos de la salida sorpresiva.

El recambio en el Gabinete no se detiene. Ahora le tocó el turno a Carlos Melconian, un hombre muy cercano a Macri. El economista Javier González Fraga lo reemplazará como presidente del Banco de la Nación Argentina.

Mas allá del anuncio formal, y de los argumentos oficiales, lo cierto es que Melconian se había enfrentado al jefe de Gabiente Marcos Peña. Eso también fracturó la relación con Gustavo Lopetegui, y Mario Quintana.

Con el tridente que mueve los hilos del Gobierno en contra los días de Melconian estaban contados antes de las Fiestas, pudo saber ExpedientePolitico.

Uno de los motivos para el enfrentamiento sería que Melconian “hablaba de más”. No habrían caído bien algunas declaraciones del economista en varios off the record. Se supone que son charlas reservadas, pero llegaron a oídos de los hombres fuertes de la Casa Rosada.

La noticia igualmente sorprendió. Melconian era muy cercano a Macri y durante toda la campaña presidencial había sonado como el principal candidato a ocupar el ministerio de Economía. Cuando se fue Prat Gay, tenía expectativa de reemplazarlo. No pudo ser.

La salida de Meelconian se informó a través de este comunicado:

“El Gobierno informa que Javier González Fraga es el nuevo Presidente del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Carlos Melconian.

González Fraga es un economista de trayectoria amplia y reconocida. Fue presidente del Banco Central en 1989 y 1990, donde contribuyó a salir del pico de hiperinflación, escribió varios libros y fundó y dirigió una empresa de productos lácteos.

El Gobierno agradece a Carlos Melconian por su pasión y su dedicación al frente del Banco Nación, y por haberlo conducido con éxito y profesionalismo”.

