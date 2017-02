Menem quiere morir en el Senado

Menem, inoxidable, iría por su tercer mandato como senador. ¿Qué opina su familia de esta intención?

“Es algo posible, no sé si se concretará, es lo que ha trascendido”, comentó Eduardo, quien explora otras variables electorales junto con su sobrino Adrián, quien supo trabajó cerca del PRO de Mauricio Macri.

Aunque no le gusta la idea, Eduardo M, no descartó que su hermano, el ex presidente Carlos Menem, de 86 años, vuelva a presentarse a la reelección como senador nacional en las próximas elecciones legislativas, promovido por “quien decide todo en La Rioja”, el actual diputado y ex gobernador Luis Beder Herrera.

El mandato de Carlos Menem vence este año. Indicios de la renovación las viene dando Herrera desde el año pasado cuando lo invitó a encabezar la lista de congresales para la interna partidaria en la que fue electo, sin rival, como presidente del PJ.

De materializarse, sería su tercer período. El primero empezó en 2005 y el segundo en 2011 colgado con una colectora, de la boleta que llevaba como postulante a Presidente a Cristina Fernández de Kirchner.

El actual ministro de Defensa nacional, el radical Julio Martínez, perdió la gobernación en diciembre de 2015 frente al actual titular del Ejecutivo provincial, Sergio Casas.

Carlos Menem reside casi en forma permanente en la capital federal. Esporádicamente viaja a La Rioja. Su estado de salud es delicado y hace tiempo que abandonó su pasatiempo favorito, el golf.

“Carlos Menem sería el indicado porqué más allá de su edad, es un hombre sabio y que quiere siempre lo mejor para La Rioja”. es el argumento principal de Herrera.

Comentarios

comments