Ministros de Macri esperan que pase el temblor

Ante la salida de Isela Constantini y Alfonso Prat Gay, la pregunta es : ¿ quien es el próximo? Te contamos como sigue el Gran Hermano de Villa Langostura.

Macri los tiene a casi todos con el corazón en la boca. Salvo la triada de su poder: Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, el resto está a tiro de un decreto presidencial.

La atípica forma de conducir de Macri se comenzó a marcar con la suspensión del Titular de la Aduana, Gomez Centurión, quien tras denunciar mafias en el sector quedó expuesto a carpetazos. El presidente lo bancó retirándolo del despacho hasta que la justicia aclarara la situación . Un mes después volvió pero ahora no asoma la cabeza a la vidriera mediática.

Los cambios escalonados en su gabinete se precipitan como una novel a de misterio, por capítulos y con fuertes escenificaciones.

Alfonso Prat Gay se dio el gusto de destacar: “”Todos vieron la foto que tuve con Macri en Villa La Angostura. La foto no es de un renunciante ni de un renunciado”.

Una pequeña revancha de un funcionario que se fue por no superar su ego en la supuesta horizontalidad que ubica a sus colaboradores el presidente.

¿Quienes serán los próximos? El Rabino Sergio Bergman sabe que es número puesto- Su ignorancia sobre materia medio ambiental ya le a causado algunos problemas a la Rosada. No es que quieran ser revolucionario en este sentido, pero al menos defender con mayor solvencia la apertura sobre actividades muy polémicas como la minería a cielo abierto.

Otro que se anotició de su tiempo de descuento es el Secretario de Obra Pública, Daniel Chaín, quien no conformó co su performance en un área en el que el gobierno no pudo mostrar nada atractivo sus proyectos de reactiviación económica.

Chaín sobre ejecuto el presupuesto. Ahora se irá de vacaciones. Antes presentó un informe de gestión. Cuando vuelva será pasado. Una señal dura de digerir para quienes son nuevitos. Chaín es un Pro de primera hora. Cometió el error táctico de apostar por Michetti en la ciudad.

Lo demás pararía por un achique de Secretarías y restructuración de ministerios. Justicia está en la mira. También se observa con atención el ambicioso proyecto de conexión ferroviaria con el Norte, el Plan Belgrano. ¿Qué puede mostrar el radical Cano en el primer año de gobierno?

